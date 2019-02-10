قانوني يوضح مخالفة دستورية ترتكبها قوات البيشمركة في عدم خضوعها للاوامر الاتحادية

2019/02/10 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الأحد، أن قوات البيشمركة الكردية تستلم رواتبها ومستحقاتها المالية من الحكومة الاتحادية، وبالتالي من واجبها الحفاظ على سيادة العراق، مبينا ان التنصل من عدم دستورية حفاظها على "السيادة" غير صحيح.

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