العتبة العلوية تعلن نجاح خططها المعدة لخدمة الزائرين الوافدين لإحياء شهادة الزهراء (عليها السلام)

2019/02/10 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، اليوم الاحد ، نجاح خططها الخاصة بخدمة الزائرين الوافدين إلى مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) لإحياء ذكرى شهادة سيدة

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