المسلماوي عن الصحة النيابية: شركات الاتصال تخرق ضوابط البث وتسببت بإصابات سرطانية

2019/02/10 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، عن تسجيل إصابات سرطانية نتيجة بث أبراج الاتصالات ترددات فوق الحد المسموح به، داعية الحكومة الى فرض غرامات

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