العامري يجدد رفضه بتواجد قوات برية اجنبية على الارضي العراقية

2019/02/10 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال العامري في تصريح خاص بـ "الغدير " ان مجلس النواب لم يوافق على وجود لا قوات برية ولا قواعد جوية اجنبية داخل العراق .مؤكد ان هذا الامر مفروغ منه ولا نقبل باي تواجد امريكي في العراق . واشار الى ان الامور الفنية وتواجد قوات لغرض الاستشارة او التدريب فهذا الامر متروك للحكومة على ان يحضى بموافقة البرلمان .انتهى

ع.س

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