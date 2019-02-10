نائب يدعو لملاحقة عناصر داعش في اطراف محافظة صلاح الدين

2019/02/10 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن محافظة صلاح الدين محمد البلداوي، الأحد، الحكومة إلى إطلاق عمليات امنية واسعة لملاحقة فلول داعش الإجرامي في اطراف المحافظة، محذرا من تسجيل خروقات امنية في بعض المدن.

وقال البلداوي في تصريح صحفي تابعته " الغدير " إن “مناطق مطيبيجة واطراف بلد في ناحية الاسحاقي وسامراء واطراف تكريت وجبال حمرين بحاجة الى عمليات عسكرية عاجلة لأنهاء الخطر الداعشي.

واضاف ان “مراكز المدن مثل تكريت وبلد وسامراء امنة ولم تسجل اي تواجد داعش الاجرامي الا ان الخشية من تسلل تلك العصابات الى داخل المدن وإحداث خرق امني”.

وتابع البلداوي ان تفعيل الدور الاستخباري ومراقبة التحركات الارهابية مهم جدا لضمان استقرار المحافظة وعدم حدوث اي خرق امني.

انتهى ع.س

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