الحكومة السعودية: قد نحول الملعب الذي أهديناه للعراق إلى مدينة رياضية متكاملة

2019/02/10 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة السعودية يوم الأحد، أنها قد تحول الملعب الذي أهدته للعراق إلى مدينة رياضية متكاملة.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد، السفير السعودي عبد العزيز الشمري مع وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد رياض، بحضور اللجنة المشرفة على تشييد الملعب.

وقال رئيس اللجنة المشرفة عبد الرحمن حمد إن "اللجنة تدرس تحويل الملعب إلى مدينة رياضية متكاملة، كما بدأت أولى خطواتها مع الحكومة العراقية لبناء الملعب الذي أهداه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للعراق".

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