بالصور..مساع  لنقل “حمار عراقي” الى اميركا لتلقي العلاج

2019/02/10 | 17:57

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متابعة -عراق برس-10شباط/ فبراير: اثارت صور حمار مصاب في كسر بساقه في إقليم كردستان تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع مسؤولة حكومية بتوجيه دعوة الى الولايات المتحدة للمساعدة في نقل الحمار إلى اراضيها لغرض العلاج.

ونشر ناشطون على الانترنت صوراً وتسجيلات مصورة للحمار، حيث بدا فيها غير قادر على التنقل بسهولة بسبب تعرض ساقه الى الكسر في ظروف غامضة.

وكانت أوات حسام الدين، وهي ممثلة الزرادشتيين في وزارة الأوقاف بإقليم كردستان، من اوائل الذين زاروا الحمار المصاب في السليمانية.

وتقول حسام الدين، وهي ناشطة في مجال حقوق الحيوان، إنها صُدمت عندما وصلت الى الحمار الذي كان مبللاً بسبب الامطار.

وقالت “عندما وصلت، وجدتُ الحمار متروكاً في المطر… كان يرتجف”.

وأضافت حسام الدين انها ارسلت رسالة الى القنصلية الامريكية في اربيل طلبت فيها نقل الحمار الى الولايات المتحدة لتلقي العلاج على نفقة الامريكيين.

وتابعت “الأمريكيون معروفون برعايتهم للحيوانات بشكل عام.



والحمار هو أيضاً رمز للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة”.

ولا يعرف بالضبط سبب كسر ساق الحمار.

لكن مسعود بابا شيخ، وهو طبيب بيطري، قال إن ساق الحمار مكسورة على الأرجح في حادث سيارة، مضيفًا أن الحيوان المصاب يتطلب العلاج في الخارج.

هذا وقال عمر كلول الأمين العام السابق لحزب الحمير في الاقليم إنه كان بوسعه منع معاناة الحمير في كل البلاد اذا منحته الحكومة مساحة من الارض.

ولا يمارس حزب الحمير أي نشاط في الاقليم في الوقت الراهن.

وسبق أن نقل جنود امريكيون حماراً من العراق الى الولايات المتحدة، لكنه توفي في الاراضي الامريكية عام 2012.انتهى (1)

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