البنك المركزي يعلن تخفيض نسبة خطاب الضمان وأجور الاشراف والمتابعة

2019/02/10 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البنك المركزي العراقي، الاحد، عن تخفيضه نسبة خطاب الضمان وأجور الاشراف والمتابعة لشركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية.وقال البنك في بيان تلقت، وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إنه "استنادا الى قرار مجلس ادارة البنك فقد تقرر تخفيض نسبة خطاب الضمان المقدم من قبل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية لتصبح 10% من راس المال الشركة بدلا من 50% ومبلغ التامينات 50 مليون دينار بدلا من 100 مليون دينار".

واضاف البنك انه "تم ايضا تخفيض اجور الاشراف والمتابعة الى 500 الف دينار بدلا من مليون دينار، كما تم تخفيض اجور تدقيق الحسابات الختامية الى 250 الف دينار بدلا من 500 الف دينار".

وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهليا و16 مصارف اسلامية، اضافة الى 19 مصرفا اجنبيا، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.

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