عبدالمهدي يرحب بالتعاون بين الشركات العراقية والبريطانية

2019/02/10 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الاحد، استقرار العراق يوفر فرصة لزيادة جهود البناء والإعمار ، مرحبا بالتعاون بين الشركات العراقية والبريطانية.

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