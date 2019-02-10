نائب: تقارب بين الكتل على استكمال الكابينة الوزارية..مرشحون غير الفياض للداخلية

2019/02/10 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب عن تيار الحكمة، الاحد، وجود تقارب بين الكتل السياسية لاستكمال التصويت على الكابينة الوزارية لعادل عبدالمهدي، فيما اشار الى وجود معلومات غير رسمية عن مرشحين لوزارة الداخلية غير فالح الفياض.

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