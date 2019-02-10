الاعلان عن فرص عمل جديدة في حقل الغراف النفطي

2019/02/10 | 17:58

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلن مكتب التشغيل النفطي الحكومي في ذي قار اليوم عن توفر فرص عمل جديدة لدى الشركات النفطية العاملة في حقل الغراف النفطي شمالي المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:اعلن مكتب التشغيل النفطي الحكومي في ذي قار اليوم عن توفر فرص عمل جديدة لدى الشركات النفطية العاملة في حقل الغراف النفطي شمالي المحافظة .وقال مدير مكتب التشغيل ، نائب المحافظ عادل الدخيلي في بيان حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ان مكتب التشغيل النفطي في ديوان المحافظة فتح باب التقديم على عدد من فرص العمل في شركة بتروناس النفطية .واوضح ان التقديم سيكون عن طريق رابطين الكترونيين ، اولهما لمناطق الرفاعي والنصر والقلعة والفجر ، وهوhttps://drive.google.com/open?id=1bwwWGgXL0ZRZhq7cgMgDE-AzNzm5FeTbOqmB8H...

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