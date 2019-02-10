2019/02/10 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد….بحث القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي, الأحد, مع هيئة التسليح في وزارة الدفاع عقود التسليح والعقود بالوزارة.وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه, إن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ترأس اجتماعاً لهيئة التسليح في وزارة الدفاع”.وأضاف أنه “جرى خلال الاجتماع بحث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يبحث مع الدفاع عقود التسليح) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يبحث مع الدفاع عقود التسليح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).