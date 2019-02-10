2019/02/10 | 18:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا قال مهند عبد الرحيم واحمد فاضل عن هتافات جماهير الزوراء ..) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _N5Yt5b-LyU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا قال مهند عبد الرحيم واحمد فاضل عن هتافات جماهير الزوراء ..) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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