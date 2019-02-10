تحالف الإصلاح: لا حسم للداخلية والدفاع خلال 2019 وسترحل إلى 2020

2019/02/10 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد تحالف الإصلاح، الأحد، انه لا حل يلوح بالأفق خلال 2019 لحسم حقيبتي الداخلية والدفاع، متوقعا ترحيلها الى مطلع 2020.وقال النائب عن الإصلاح محمد الخالدي لـ/ المعلومة /، إن “الخلافات بين الكتل السياسية على حقيبتي الداخلية والدفاع تتسع بشكل كبير وبتزايد مستمر رغم المفاوضات الجارية بين الكتل”.وأضاف انه “مع كل […]

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