نائب يكشف طريقة انتخاب رئاسة برلمان كردستان

2019/02/10 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد

اكد رئيس السن لبرلمان كردستان ريفينك هروري، اليوم الاحد، ان جلسة يوم 18/2/2019 ستشهد انتخاب هيئة رئاسة برلمان كردستان.

ونقل اعلام الاتحاد الوطني عن هروري قوله ان "جلسة برلمان كردستان ليوم 18/2/2019، ستشهد اداء اليمين القانونية من قبل 3 اعضاء في برلمان كوردستان من ثم المباشرة بانتخاب رئيس برلمان كوردستان ونائبه وسكرتير البرلمان".

وتابع "بعد ذلك ستبدأ الجلسات الرسمية لبرلمان كوردستان برئاسة الهيئة المنتخبة، ومن ثم سيمضي برلمان كردستان بالغاء قرار توزيع صلاحيات رئيس اقليم كردستان على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتعديل قانون رئاسة اقليم كردستان لانتخاب الرئيس داخل برلمان كردستان".

ولفت هروري الى انه "بعد ذلك سيتم انتخاب رئيس اقليم كردستان داخل برلمان كردستان"، موضحا "لا نعلم ان كان انجاز كل هذا سيتم في جلسة واحدة لبرلمان كردستان ام خلال عدة جلسات".

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