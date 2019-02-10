اتمام عمليات نصب كاميرات مراقبة في ثلاثة مناطق شرقي بغداد (صور)

2019/02/10 | 18:07

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، الاحد، أن القوات التركية قتلت 419 مدنيا سوريا منذ "انطلاقة الثورة السورية" بينهم 75 طفلا، و38 امرأة.

وأشار المرصد إلى فقدان نحو 12 مدنيا سوريا على الحدود السورية – التركية، خ

بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصدر في قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، عن سبب إعادة نقاط التفتيش في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة، الى مكانها بعد ساعات قليلة من رفعها.

وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "عدد نقاط التفتيش والمرابطات الامن

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الأحد، سيطرتها على مواقع لتنظيم داعش بآخر معاقله بشرق الفرات السوري، بعد ساعات من شن حملة لتطهير تلك المنطقة من بقايا التنظيم.

وقال مدير المركز الإعلامي للفصيل مصطفى بالي، عبر "

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