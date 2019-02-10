استثمارات سعودية ضخمة لمساعدة الاقتصاد الباكستاني المتعثر

2019/02/10 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي – يرى خبراء أن حزمة الاستثمارات الضخمة التي تعدها السعودية لباكستان، ستساهم على الأرجح في التخفيف من الأزمة المالية التي تعاني

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