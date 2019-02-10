محاكمة الجهاديين الأجانب في العراق ملف يثير جدلا واسعا

2019/02/10 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – لتجنب مسألة إعادتهم إلى موطنهم التي تثير جدلا كبيرا واستحالة محاكمتهم في سوريا، تعرب عائلات الجهاديين الأجانب ومدافعون عن حقوق

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