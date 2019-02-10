النزاهة تنقذ ٥مليارات دينار في ميسان

2019/02/10 | 18:12

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..



ضبطت هيئة النزاهة، الاحد، أوليات ابتياع حوالتين في المصرف الزراعيِّ بمحافظة ميسان، تبلغ قيمتهما أكثر من 5 مليارات دينارٍ ونصف.

وذكر بيان للهيئة، تلقت ” المستقلة” نسخة منه، اليوم (10 شباط 2019)، ان “دائرة التحقيقات في الهيئة ضبطت أوليات ابتياع حوالتين في المصرف الزراعيِّ بمحافظة ميسان تبلغ قيمتهما أكثر من 5 مليارات دينارٍ ونصف، تمَّ تحويلهما إلى أحد فروع المصارف الحكوميَّـة في بغداد”.

واشار البيان، الى ان “فريقاً من مكتب تحقيق ميسان انتقل إلى المصرف الزراعيِّ، واجرى التحقيقات الأوليَّة التي قادت إلى الكشف عن أنَّ الحوالتين تبلغ قيمتهما (5,680,000,000) مليار دينار”، مُبيِّنا أنَّ “إحداهما مُزوَّرة، والأخرى كانت إجراءات إصدارها مُخالفةً للتعليمات النافذة”.

وأوضح أنه “تمَّ تنظَّـيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة مع الأوليَّات، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة”

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