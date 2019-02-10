سيطرة الكاظمية: آخر شواهد “ظاهرة” إعادة السيطرات بعد رفعها.. العمليّات تفسّر!

2019/02/10 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف العميد اياد الكناني، الاحد، عن تغيير في خارطة السيطرات الامنية في مدينة الكاظمية، مؤكداً عدم ألغاء اي سيطرة لدواعٍ أمنية.وقال الكناني في حديث لـ”ناس”، اليوم (10 شباط 2019)، إن “اجراءات رفع السيطرات والصبات الكونكريتية قد يكون من أجل تغيير مكانها لا رفعها بشكل نهائي، وهذا ما حصل في سيطرة ملعب […]

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