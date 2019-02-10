برشلونة “يخطف” المغربي شادي رياض.. وريال مايوركا غاضب

2019/02/10 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تعاقد برشلونة الإسباني، مع اللاعب المغربي الشاب شادي رياض، والذي يلعب في نادي ريال مايوركا، حيث سينضم في الصيف المقبل إلى اكاديمية “لا ماسيا” التابعة لبرشلونة.وذكرت صحيفة “سبورت”, ان “برشلونة تعاقد بالفعل مع المغربي شادي رياض، لاعب ريال مايوركا، حيث نجح في الفوز بالصفقة رغم اهتمام أكثر من ناد بالحصول على […]

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