مفتشية العمل: اكثر من 38 ألف متجاوز واسترجاع 59 مليار دينار خلال 2018

2019/02/10 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المفتش العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد حسين علي، اليوم الأحد، الكشف عن ٣٨٧٢٨ متجاوزاً على إعانات الحماية الاجتماعية وبرامج القروض، واسترجاع 59 مليار دينار خلال عام 2018.وقال المكتب في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "أعمال التفتيش والتدقيق الالكتروني (خلال عام 2018) أسفرت عن الكشف على ٣٨٧٢٨ متجاوزاً على إعانات الحماية الاجتماعية وبرامج القروض ورواتب العمال والمعين المتفرغ لذوي الإعاقة، وكانت نتيجة هذا الإجراء هو منع هدر واسترجاع والتوصية باسترجاع المال العام بلغ مقداره (58350947920) ثمان وخمسون مليار وثلاثمائة وخمسون مليون وتسعمائة وسبعة وأربعون الف وتسعمائة وعشرون دينار".

وأشار المكتب إلى أن "التحقيقات الإدارية التي أجرتها الفرق التحقيقية في مكتب المفتش العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسفرت عن استرجاع والتوصية باسترجاع مبلغ (826031279) ثمنمائة وستة وعشرون مليون وواحد وثلاثون الف ومئتان وتسعة وسبعون دينار".

وأضاف، أن "نتائج المتابعة والرقابة على تشكيلات الوزارة أدت الى تقديم العديد من المقترحات الناجعة في سبيل تبسيط الاجراءات لمعاملات المواطنين وتقديم خدمة أفضل اليهم وكذلك معالجة حالات ترهل الهيكل الوظيفي".انتهى/س

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