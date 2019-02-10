مجلس بابل يؤكد دعمه لمشاريع إعمار وتوسعة المزارات الدينية في المحافظة

2019/02/10 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أكد رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري، الأحد، لنائب الأمين العام للمزارات الشيخ خليفة الجوهر دعم المجلس الكامل لمشاريع إعمار وتوسعة مزارات المحافظة.وذكر بيان لمكتب الجوهر تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه, إن “نائب الأمين العام للمزارات استقبل, اليوم, في مكتبهِ رئيس مجلس محافظة بابل، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه […]

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