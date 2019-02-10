قوات سوريا الديمقراطية تحرز تقدماً في معركة طرد داعش من معقله الأخير

2019/02/10 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أمس السبت، بدء المعركة الحاسمة لإنهاء ما تبقى من وجود مسلحي تنظيم داعش في بلدة الباغوز شرق محافظة دير الزور. أوقفت قوات سوريا الديمقراطية منذ أكثر من أسبوع عملياتها العسكرية ضد داعش حتى يتمكن المدنيين الخروج من المناطق التي تشتد فيه القتال، كما أن التنظيم بات محاصراً في مساحة صغيرة. وعلى مدى 10 أيام استطاع حوالي 20 ألف مدني بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية الخروج إلى مناطق آمنة.وبحسب تصريح مسؤول مركز الإعلام في قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، بأن المعركة الأخيرة بدأت ضد تنظيم داعش في الباغوز.وقال بالي إن "الإرهابيين في الباغوز أغلبهم أجانب، وحتى معظم الذين سلموا أنفسهم خلال الشهرين الأخيرين يحملون جنسيات أجنبية"، مضيفاً أن "أرقامهم متفاوتة لكن المدنيين الذين يخرجون من الباغوز يقارب 1000 مدني مع مايقارب 600 إرهابي بينما هناك أرقام أخرى تتحدث عن أكثر من ألفين مدني".وأشار إلى أنه "حتى الآن لا يوجد لدي معلومات عن وجود البغدادي في سوريا، ولا نعتقد بوجوده فيها"، مبيناً أنه "نتعامل مع معركة الباغوز من منطلق أن هناك إرهابيين بغض النظر عن رتبهم أو مستوياتهم، ويجب أن يستسلموا لقواتنا أو سنستمر في هذه المعركة ضدهم". وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية إثر هجوم بدأته في أيلول/سبتمبر، من التقدم داخل الجيب الأخير للتنظيم، لكن بسبب سوء الأحوال الجوية والأنفاق والتفجيرات الانتحارية، من جانب تنظيم "داعش" تأخر حسم العملية.

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