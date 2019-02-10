2019/02/10 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / وزير الموارد المائية يبحث موضوع تلوث مياه نهر دجلة في قضاء المدائن

10/02/2019 18:16:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلن وزير الموارد المائية جمال العادلي، الاحد، عن تلاشي حالة التلوث في مياه نهر دجلة وديالى تدريجيا .

وذكر بيان للوزارة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن "العادلي التقى عدد من اعضاء مجلس النواب عن محافظة بغداد لمناقشة موضوع تلوث مياه نهر دجلة في قضاء المدائن نتيجة الموجة المائية المطلقة في نهر ديالى لدفع مياه الصرف الصحي المتراكمة في مقطع النهر عند مصب محطة الرستمية".

واضاف ان "العادلي اكد اتخاذ الاجراءات المطلوبة"، عادا "حالة التلوث في مياه دجلة وديالى قرب المدائن بالوقتية في ضوء زيادة الاطلاقات المائية من سد حمرين وسدة سامراء".

البيان نقل عن الوزير تاكيده بأن "الوضع في تحسن كبير وحالة التلوث ستتلاشى تدريجيا ".

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