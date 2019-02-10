نقابة المحامين : القبض على والد الطفلة “رهف” وسنترافع عنها بمحكمة الأحداث

2019/02/10 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلنت نقابة المحامين العراقيين، الأحد، عن القبض على والد الطفلة المعنفة رهف، مبينة أنها ستترافع عن حق الطفلة بمحكمة الأحداث يوم غد.وقال رئيس لجنة المنظمات في نقابة المحامين صفاء اللامي لـ/المعلومة /، ان “المعلومات الواردة تفيد بالقبض على والد الطفلة المقتولة المعنفة رهف الى جانب زوجة أبيها المتورطة والتي القي القبض […]

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