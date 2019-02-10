الشرطة.. الانتهاء من مشكلة تشابهه أسماء المواطنين من المطلوبين للعدالة في كربلاء

2019/02/10 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كربلاء

بجهود مستمرة تأتي في إطار خدمة المواطنين وضمن برنامج وزارة الداخلية مديرية الادلة الجنائية للقضاء على مشكلة تشابه الأسماء ، عمل قسم

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