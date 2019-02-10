هاري ماغواير.. هدف مانشستر يونايتد يلمح للرحيل عن ليستر سيتي

2019/02/10 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألمح الإنجليزي هاري ماغواير، مدافع ليستر سيتي، إلى إمكانية مغادرته لفريق الثعالب، بنهاية الموسم الحالي.ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن ماغواير اعترف برغبته في المشاركة ببطولة

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