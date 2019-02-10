العاگوب يستغرب عقد مؤتمر لإقامة اقليم نينوى

2019/02/10 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال العاگوب في حديث لعدد من وسائل الإعلام وصف مؤتمر تشكيل نينوى ًفي اربيل بالغير شرعي كوّن ذلك مخالف للقانون وضوابط اعلان الأقاليم. وان حكومة نينوى هي وحدها صاحبة القرار وهي لا تعلم شيء عن الجهة المنظمة للمؤتمر ولا يوجد جهة ساندة لهم وهم لا يعتبرون ممثلا شرعيا عن اهالي نينوى.

انتهى ع.س

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