2019/02/10 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BVStHlCEHPk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: أهالي المدائن أعلنوا خروجهم بتظاهرات بشأن أزمتهم جوبهت بالقمع وعدم تلبية مطالبهم) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: أهالي المدائن أعلنوا خروجهم بتظاهرات بشأن أزمتهم جوبهت بالقمع وعدم تلبية مطالبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).