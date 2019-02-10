2019/02/10 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو بالمالية النيابية: الموازنة أصبحت جاهزة للتنفيذ وان لم تنشر بجريدة الوقائع #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: HSzFP6eHu3A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو بالمالية النيابية: الموازنة أصبحت جاهزة للتنفيذ وان لم تنشر بجريدة الوقائع #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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