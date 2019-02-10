2019/02/10 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن الاطاحة بما وصفته بـ"براد اسلحة داعش" و"حلقة الوصل مع الارهابيين" في قرية كنعوص بمحافظة نينوى.وقالت الاستخبارات العسكرية في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه إن مفارزها "في مقر الفرقة 20 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة 43 نفذت عملية استخبارية نوعية وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت خلالها من الاطاحة باحد الارهابيين المهمين المندسين في مخيم حمام العليل بالموصل"، مبينة أن المعتقل "كان يعمل براد لاسلحة عصابات داعش (مصلح اسلحة)".

واوضحت ان المعتقل "كان يعمل ايضا عنصر ارتباط مع الارهابيين المتواجدين في الجزرات في قرية كنعوص بعد هروبه من القرية واختبائه في مخيم حمام العليل".

واشارت الى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تطيح بـ"براد اسلحة داعش" في قرية بالموصل) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تطيح بـ"براد اسلحة داعش" في قرية بالموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).