2019/02/10 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الدفاع النيابية، الاحد، وجود امكانية لانشاء قاعدة للقوات الاميركية في محافظة اربيل شمالي العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع النيابية: القوات الأميركية قد تقوم بإنشاء قاعدة لها في اربيل ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع النيابية: القوات الأميركية قد تقوم بإنشاء قاعدة لها في اربيل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).