التركمان يرفضون عودة البيشمركة إلى كركوك

2019/02/10 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي اعلن رفض التركمان اي عودة للبيشمركة الى اطراف محافظة كركوك.

وقال الصالحي ان على الأطراف الدولية والاقليمية، عدم ارجاع اوضاع كركوك الى الوراء مقابل تحديات اقليمية في سورية، متمثلة بالانسحاب الاميركي.

ولفت الى انه يمتلك وثائق وصورا كثيرة تثبت مساعي بعض الاطراف الدولية والاقليمية لجر كركوك الى الازمة في المنطقة .

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