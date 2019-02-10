2019/02/10 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي أن حزبه أبلغ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأنه لن يقبل بأي مرشح متحزب لشغل حقيبة وزارة العدل.

وقال الكيكي إن حسم مرشح العدل يتعلق بالدرجة الأساس في رؤية رئيس مجلس الوزراء حول الشخصية المناسبة للتصدي لهذا المنصب، معتبرا ان وزارة العدل استحقاقٌ للمكون الكردي، إلا أن الامر مرتبطٌ بعبد المهدي لاختيار شخصية مستقلة .

HA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب البارزاني يبلغ عبد المهدي بعد قبوله أي مرشح متحزب لحقيبة العدل) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب البارزاني يبلغ عبد المهدي بعد قبوله أي مرشح متحزب لحقيبة العدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).