2019/02/10 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، الاحد، صورة مصممة تظهر رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، بدون شعر الرأس، حاصدة آلاف التعليقات.

ونشر مستخدم منصة "تويتر" والذي يدعى "Stone Cold" صورة للرئيس الأميركي تظهر الفرق في حال كان ترامب لم يمتلك شعرا.

وعلق على الصورة قائلا: "أردت أن أشاهد ماذا سيحدث في حال أخذت لون الجلد الطبيعي من حول عينيه ووضعته على بقية وجهه، وقمت بإزالة الشعر في المنتصف".

وأضاف: "لذا أعتقد أن هذا ما سيبدو عليه ترامب إذا ما كان رجلا عاديا".

وانتشرت الصورة بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أبرزه موقع "تويتر"، وحصدت أكثر من 37 ألف إعجاب وأكثر من 5 آلاف تعليق.

بغداد اليوم - بغداد

اتفقت وزارة الثقافة والسياحة والاثار مع أمانة بغداد، اليوم الأحد، على تشكيل لجان مشتركة للمباشرة في إعادة تأهيل بعض الابنية التراثية في شارع الرشيد وسط العاصمة.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقت "بغداد اليوم" نسخة منه، أ

بغداد اليوم - متابعة

بعد الفضيحة التي عصفت بـ"فيسبوك" بسبب تسريب بيانات المستخدمين، قررت إدارة موقع التواصل الاجتماعي توضيح الأمور وجعلها أكثر شفافية.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن فيسبوك سيقدم ابتداء من أواخر فبراير الج

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاحد، رفع الصبات الكونكريتية من إحدى بوابات المنطقة الخضراء، وسط العاصمة.

وذكرت الأمانة في بيان، تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "الأمانة رفعت الصبات الكونكريتية عن البوابة 9 في المنطقة الخضرا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هل شاهدت ترامب الأصلع ؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هل شاهدت ترامب الأصلع ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).