توتنهام ينجو من فخ ليستر سيتي ويستمر في سباق المنافسة على الدوري

2019/02/10 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر انتصر نادي توتنهام على نظيره ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في لقاء الجولة 26 من الدوري الإنجليزي على ملعب "ويمبلي".

الشوط الأول شهد بداية قوية من جانب ليستر سيتي ومحاولة تسجيل هدف مبكر ووصل الثعالب بالفعل لعدد من الكرات ولكن دون خطورة أمام هوجو لوريس.

وجاءت هجمات توتنهام بعد أول ربع ساعة وحاول الوصول إلى المرمى ولكن دون خطورة في ظل تراجع مستوى سون وعدم قدرة ليورنتي على الحسم.



وجاء الهدف الأول لصالح السبيرز عن طريق دافنسون سانشيز في الدقيقة 33 بعد عرضية من إيريكسين حولها الكولومبي برأسه.

وأصبح سانشيز اللاعب رقم 147 الذي يسجل لتوتنهام في البريميرليج ليصبح السبيرز ووست هام أكثر أندية لديها عدد متنوع من اللاعبين أحروزا أهدافًا في البطولة.

147 - Davinson Sanchez is the 147th different player to score in the Premier League for Tottenham - only West Ham United have as many (also 147).



Spread.



pic.twitter.com/4lLyIJPS1v— OptaJoe (@OptaJoe) February 10, 2019كما يمتلك توتنهام 14 هدفًا في البريميرليج من كرات رأسية وهو أعلى رقم في الدوري الموسم الجاري بفارق 4 أهداف عن الأقرب.وفي الشوط الثاني استمرت المباراة بالطريقة ذاتها مع هدوء نسبي في أغلب الأوقات.

وجاءت الدقيقة 60 لتشهد احتساب ركلة جزاء للثعالب لينزل جيمي فاردي من على دكة البدلاء ويتركها ماديسون ليسددها ولكن لوريس تصدى لها.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفشل فيها ليستر في تسجيل ركلة جزاء.

2 - Leicester have missed each of their last two penalties in the Premier League - James Maddison v Cardiff and Jamie Vardy v Tottenham.



Outfoxed.— OptaJoe (@OptaJoe) February 10, 2019عقاب السبيرز جاء في الدقيقة 64 وذلك بعد تسديدة من كريستيان إيريكسين على حدود منطقة الجزاء تتحول لهدف ثاني.

وأصبح إيريكسين أكثر لاعب يسجل من خارج المنطقة في البريميرليج بالتفوق على فيليبي كوتينيو بواقع 20 هدفًا.

20 - Christian Eriksen has scored 20 Premier League goals from outside the box - more than any other player since his debut in September 2013.



Spectacular.— OptaJoe (@OptaJoe) February 10, 2019فاردي كفّر عن إهداره ركلة الجزاء بتسجيل هدف الثعالب الوحيد في الدقيقة 75.

وسجل جيمي 29 هدفًا في 52 مباراة لعبها ضد الست الكبار في الدوري الإنجليزي.

29 - Jamie Vardy has scored 29 goals in 52 Premier League games against the big six sides; three more than any other player since 2014-15.



Redemption.— OptaJoe (@OptaJoe) February 10, 2019وبعد عدة محاولات من الثعالب للتسجيل، تمكن سون من قتل المباراة بتسجيل الهداف الثالث في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة يتمسك السبيرز بالمركز الثالث برصيد 60 نقطة بينما يعاني ليستر سيتي في المركز 12 برصيد 32 نقطة.

كما استمرت سلسلة السبيرز دون أي تعادل لمدة 30 مباراة، 26 في النسخة الحالية و4 في الموسم الماضي.

