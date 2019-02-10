الحشد الشعبي يغلق ثلاثة مقرات وهمية تنتحل صفته ويعتقل مزور برتبة لواء ركن

2019/02/10 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أعلنت مديرية الامن في هيئة الحشد الشعبي، الاحد، عن إغلاق ثلاثة مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد، فيما كشفت عن اعتقال احد المزورين برتبة لواء ركن.وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه, إنه “استمرارا للحملة الوطنية لاغلاق المقار الوهمية وتنظيف الحشد من منتحلي الصفة اغلقت مديرية امن الحشد اليوم ثلاثة […]

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