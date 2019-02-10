علاوي يدعو لإحياء وتقوية روح التضامن العربي

2019/02/10 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..دعا زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي لاحياء وتقوية روح التضامن العربي وتركيز مسارات العمل العربي المشترك باتجاهات عملية واقعية مع التأكيد على استحداث امانة عامة للقمة العربية وتأمين وزيادة موردها المالية، بالإضافة الى دعم البرلمان العربي والتأكيد على البعد الشعبي وتشجيع النقابات والاتحادات والجمعيات كنواة للدولة المدنية .

وقال علاوي في تصريح صحفي أعقب ختام مؤتمر القيادات العربية رفيعة المستوى الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة “لايمكن للعرب ان يتقدموا من دون إصلاحات حقيقية تهدف الى إقامة الدولة الوطنية العربية على أساس المواطنة الحقيقية والمبنية على العدل والمساواة كشرط أساس لمواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة”.

و أكد ان اقتراب العراق من حاضنته العربية سيعزز من دوره على الصعيدين العربي والإسلامي، وسيسهم بالتالي ان تخفيف التوترات واحلال السلام والاستقرار في عموم المنطقة.

واوضح بالقول “طرحنا تصوراتنا ورؤيتنا لأجل استقرار المنطقة ومواجهة التحديات في ضوء التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها العديد من الدول العربية والتي تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بأبعاده المختلفة”.

وشدد علاوي على ان من يخشى تقارب العراق مع اشقائه العرب يريده أن يبقى ضحيةً لأجندات ومصالح لا تريد له ولا لشعبه الخير والاستقرار، لافتا الى ان بإمكان العراق أن يلعب دورا متميزا وبناءً في المنطقة انطلاقا من عمقيه العربي والاسلامي.

وساهم في الاجتماع عدد من الشخصيات والقيادات العربية من بينهم الرئيس اللبناني السابق امين الجميل، و تركي الفيصل، و عمرو موسى امين جامعة الدول العربية السابق، وعبدالعزيز بلخادم رئيس وزراء الجزائر السابق.

ووجه علاوي دعوة للمجتمعين لزيارة العراق تعميقا للأخوة العربية.

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