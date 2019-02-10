الحشد يغلق ثلاثة مقار وهمية ويعتقل مزورا برتبة لواء ركن

2019/02/10 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… اغلقت مديرية امن الحشد الشعبي ثلاثة مقرات قالت انها وهمية، واعتقلت عددا من منتحلي الصفة بينهم شخص يضع رتبة لواء ركن.

وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان ان امن الحشد داهم استنادا لاوامر قضائية مقر ما يسمى بائتلاف صقور دولة العراق في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة فوجدت اوراق مزورة باسم الحشد الشعبي فضلا عن سجلات متاجرة بعقارات الدولة باسم هيئة الحشد.

واضاف ان المقر الثاني يحمل اسم الانتفاضه الشعبانية في منطقه باب الشرقي بقيادة علي الصكري ينتحل صفه الحشد الشعبي ويحمل رتبة لواء ركن وبحوزته العديد من الباجات المزورة.

وأشار الى ان المكان الثالث عبارة في منطقة السعدون بلا اسم يحتوي على وثائق مزورة باسم الحشد ويحتوي على مشروبات كحولية.



(النهاية)

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