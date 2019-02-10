الحلبوسي : العراق يسعى لإنهاء حالة الخصومة والتجافي بين الأشقاء العرب

2019/02/10 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… قال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، إن بلاده تسعى لإنهاء حالة الخصومة والتجافي بين الأشقاء العرب، مؤكدًا أن الشعوب تتطلع إلى وحدة عربية قادرة على التقدم.

وأضاف الحلبوسي، خلال كلمة له في جلسة الاستماع بشأن السودان بمقر البرلمان العربي في العاصمة المصرية القاهرة، أن ”العراق يدعم كل الإجراءات التي تعزز استقرار الأشقاء في السودان، وتمنحهم الفرصة في تعزيز النظام الديمقراطي وتمكن السودان من أداء دوره مع الشركاء الدوليين لمواجهة حركات التطرف والوقوف بوجه مسبباته“.

وتابع ”أملنا أن تنتج الحوارات عن وفاق عربي حقيقي في جميع الملفات وعلى جميع الأصعدة وفي جميع الاتجاهات، وأن تسهم هذه الحوارات في إنهاء حالة الخصومة والتجافي بين الأشقاء وضمن إطار البيت العربي الكبير“.

وأكد رئيس البرلمان العراقي أن ”شعوبنا تتطلع إلى وحدة عربية قادرة على صناعة حالة من التقدم وتضييق الفجوات في عالم يتجه إلى التعاون المشترك“.وعقد البرلمان العربي، اليوم الأحد، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، جلسة استماع لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالتعاون مع المجلس الوطني للسودان.



(النهاية)

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