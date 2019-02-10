لهذا السبب.. لوفرين يضحك على “ذقن” محمد صلاح  

2019/02/10 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس علاقة وطيدة تجمع نجم الكرة المصري محمد صلاح وزميله في نادي ليفربول، الكرواتي ديان لوفرين، تدفع الاثنين للسخرية من بعضهما علنا ومشاركة النكات مع الجماهير، والتي كان آخرها تعليقات لوفرين على مظهر “نيو لوك” صلاح الجديد، وإطلاقه اسما آخر على “الملك المصري”.وشارك صلاح جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة تظهر […]

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