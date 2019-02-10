الملك عبد الله: الأردن حريص على تفعيل العمل العربي المشترك

2019/02/10 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، حرص بلاده المستمر على تفعيل العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف، للتعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وشدد العاهل على أن موقف الأردن ثابت ولا يتغير تجاه القضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت وستبقى قضية الأردن الرئيسية، مبينا أن الأردن يقف وبكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الفلسطينيين، لنيل حقوقهم المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بالأزمة السورية، أكد الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه مع إعلاميين ومحللين متخصصين بالشأنين المحلي والإقليمي في قصر الحسينية بعمان اليوم الأحد، ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا.

ولفت الملك عبد الله إلى زيارته إلى العراق، التي تكللت أخيرا بتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية بين حكومتي البلدين، مشيرا إلى زيارته إلى كل من تركيا وتونس الأسبوع الماضي، والتي جرى خلالهما بحث ملفات سياسية واقتصادية، مبينا أن تحسن الأوضاع الإقليمية سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد.

وشدد العاهل الأردني على أهمية أن تعمل الحكومة والقطاع الخاص معا للاستفادة من علاقات الأردن الدولية لفتح آفاق اقتصادية تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

وتناول اللقاء، المؤتمر الدولي الذي تستضيفه حكومة المملكة المتحدة بالتعاون مع الحكومة الأردنية في لندن نهاية الشهر الحالي، حيث أكد العاهل الأردني أن انعقاد المؤتمر يعد محطة مهمة لشرح الجهود والإجراءات الاقتصادية والمالية وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وبالتالي توفير فرص العمل، متطرقا إلى استضافة الأردن وللمرة العاشرة للمنتدى الاقتصادي العالمي في منطقة البحر الميت.

وأكد الملك عبد الله الثاني على أهمية أن يكون هناك خارطة طريق توضح للأردنيين الخطوات والإجراءات التي من شأنها تطوير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي هو التحدي الرئيسي الذي يواجه المملكة، ما يتطلب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني لتحديد الأولويات الاقتصادية والعمل على وضع حلول تسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد الملك عبد الله على ضرورة تشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية، ليكون لهم دور أكبر في عملية صنع القرار، معربا عن ثقته بالشباب الأردني الذين يمثلون غالبية المجتمع.

وشدد على أهمية أن يكون للكتل النيابية والأحزاب برامج واضحة تمثل جميع الأردنيين، وتنطلق من واقع الناس وهمومهم، مشيرا إلى ضرورة تطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية.

كما أكد أهمية المضي قدما في الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، وتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية، والاستفادة من المزايا والفرص التي يوفرها الاقتصاد الأردني في العديد من القطاعات الحيوية لجذب الاستثمار.

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