البرادعي يدعو لوقف الانقسام الإسلامي العلماني بمصر قبل 3 ساعات

2019/02/10 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا محمد البرادعي نائب الرئيس المصري سابقا إلى إنهاء ما وصفه بحالة التناحر بين الإسلاميين والعلمانيين في مصر، وإيجاد صيغة مشتركة للتعايش.

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