ترامب يسخر من منافسته المحتملة ويعيرها بجذورها

2019/02/10 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من منافسته المحتملة في الانتخابات الرئاسية القادمة 2020، السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن التي أعلنت رسميا أمس السبت

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