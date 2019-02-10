2019/02/10 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / السفير التركي في بغداد : 13 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق

10/02/2019 18:33:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلن السفير التركي في العراق فاتح يلدز، الأحد، ان حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق خلال عام 2018 وصل 13 مليار دولار.

وقال يلدز في تصريح تابعته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق خلال العام الماضي 2018 وصل 13 مليار دولار"، موضحا ان "هناك نزل المستوى التصدير وصعد مستوى الاستيراد من العراق الى تركيا من خلال تصدير البترول الى تركيا".

واشار الى ان "البلدين يسعون لزيادة حجم التبادل التجاري خصوصا بعد رفع المعوقات ومنها الازدواج الضريبي ونقاط السيطرة الضريبية الداخلية"، لافتا إلى ان "تركيا تعمل على فتح منافذ حدودية جديدة وهذه المنافذ مهمة من الناحية التجارية والاستثمارية".

اضاف ان "تأخير فتحها يتعلق بالحكومة العراقية واتفاقها مع حكومة الاقليم"، مبينا ان "تقدم الحوار بين حكومتي المركز والاقليم سينعكس لتفاهم مع تركيا".

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