صفقة تبادلية محتملة بين ميلان وتشيلسي

2019/02/10 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدرس نادي تشيلسي الاستفادة من لاعبه الفرنسي تيموي باكايوكو، الذي يقضي فترة إعارة مع ميلان في الموسم الحالي.وأشارت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية إلى سعي تشيلسي

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