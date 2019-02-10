بابل.. مجلس المحافظة يؤكد دعمه لمشاريع إعمار وتوسعة المزارات الدينية

2019/02/10 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري، اليوم الأحد، لنائب الأمين العام للمزارات الشيخ خليفة الجوهر دعم المجلس الكامل لمشاريع إعمار وتوسعة مزارات المحافظة.وذكر

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