بالصور.. بلدية كربلاء تنفذ حملة لإزالة التجاوزات على أراضيها

2019/02/10 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت مديرية بلدية كربلاء المقدسة، الأحد، حملة لإزالة التجاوزات على اراضيها.وقال مدير البلدية أنمار صالح إبراهيم الرفيعي، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "بمشاركة القسم البلدي الخامس وشعبة التجاوزات بالتنسيق مع شرطه التجاوزات في قائمقامية قضاء المركز، قمنا بحملة لإزالة التجاوزات على الأرض التابعة للمديرية والتي تقدر مساحتها ١٠٠ دونم والمخصصة لبناء مجمع سكني، وهذه التجاوزات عبارة عن عشوائيات تمت إزالتها بالكامل".هذا من جانب ومن جانب آخر بَيَّنَ مدير إعلام بلدية كربلاء المقدسة ماجد ناجي، إن "هذه التجاوزات العشوائية هي دور بواقع ثمانية على الأرض المرقمة (٣ / ٧٥٤٩٧ / ٦١ جزيرة) لغرض بناء مجمع سكني عليها لصالح شركتي كاردينيا وبرسنجار للإستثمارات العقارية داعين المواطنين الكرام عدم التجاوز على الممتلكات العامة".

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