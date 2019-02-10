2019/02/10 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد ـ الرصافة الاتحادية، الأحد، قراراً بتسليم متهم ماليزي الجنسية إلى السلطات القطرية كونه مطلوبا لهم وفق اتفاقية الرياض.وقال المركز الإعلامي ل‍مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "المحكمة قررت تسليم متهم مطلوب للسلطات القطرية بعد أن وجدت قيامه بتحرير صك بمبلغ مالي مسحوبة من بنك قطر الوطني وهي الجهة الطالبة للشكوى ضده وصدر حكم غيابي بحقه من محكمة جنح الدوحة".

وأضاف المركز في بيانه، أن "المحكمة أصدرت قراراً بتسليم المتهم الى السلطات القضائية في قطر وفق احكام المادة 40 من اتفاقية الرياض والمادة 361/د من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي وتسليمه للشرطة العربية والدولية لتنفيذ القرار بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات الرصافة تقرر تسليم متهم ماليزي مطلوب للسلطات القطرية) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات الرصافة تقرر تسليم متهم ماليزي مطلوب للسلطات القطرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).